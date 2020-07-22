Глава ПФР рассказал о выплатах на детей до 16 лет

Москва, 22 июля. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Пенсионного фонда России (ПФР) Максимом Топилиным.

По словам Топилина, дополнительные выплаты на детей до 16 лет уже назначены около 90% потенциальных получателей. Он пояснил, что в последние недели ведется очень серьезная работа по выплатам, в том числе и на детей до трех лет и с трех до 16 лет.

«За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата — уже более 90%», — доложил Топилин президенту РФ.

Он добавил, что «детская» выплата полагается 28 миллионам несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Российские семьи оформляют заявления через портал госуслуг. Однако, по словам Топилина, этим способом могут воспользоваться не все семьи. Речь идет о тех, кто живет в селах, горных районах и северных территориях, «где чиновники стараются «дойти до каждой семьи», заметил глава ПФР.

«В ближайшее время, я думаю, мы выйдем почти на стопроцентный охват этого показателя», — резюмировал Топилин.

С 1 июня россияне начали получать разовые пособия на детей в возрасте от 3 до 16 лет, которые выдаются всем оформившим заявление вне зависимости от социального положения. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей.

Заявления на единовременную выплату принимаются до 1 октября, они рассматриваются максимум пять рабочих дней, а средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

Как напоминает Ura.ru, для оформления выплаты понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка, а также реквизиты банковского счета.