День ВМФ: военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте, парады в регионах, новинки флота

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, торжественные мероприятия пройдут и в других городах России. Федеральное агентство новостей рассказывает, какие регионы готовятся ко Дню Военно-морского флота и какие новинки вооружений будут представлены на параде.

Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, посвященный Дню Военно-морского флота. Посетители портала могут узнать, как пройдут парады в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также могут ознакомиться со схемой движения кораблей.

Всего в Главном военно-морском параде и военно-морских парадах в честь Дня ВМФ 26 июля примут участие более 250 кораблей и судов разных классов, около 80 воздушных судов и более 100 единиц боевой техники.

Военный парад в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге посетит президент России Владимир Путин. Участие в параде, который состоится в Петербурге и Кронштадте, примут 46 кораблей. В том числе:

Фрегат «Адмирал Касатонов» — его передали ВМФ 15 июля. Фрегат войдет в состав Северного флота. Заключительные испытания корабля прошли в Балтийском море. Специалисты протестировали все характеристики корабля, проверили работу систем и вооружения, провели спасательные и эвакуационные учения.

Парусный линейный корабль «Полтава» — точная копия первого крупного линейного корабля Балтийского флота, который был спущен на воду в Санкт-Петербургском Адмиралтействе еще в 1712 году.

Корвет «Бойкий» — он вошел в акваторию Невы 16 июля для участия в параде.

В воздушной части парада в Санкт-Петербурге примет участие 41 единица техники, в том числе шесть Су-25, три бомбардировщика Су-24, три истребителя Миг-29 и четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ. Откроет воздушную часть парада штурмовик Ил-2.

В День ВМФ, 26 июля, въезд в Кронштадт будет осуществляться только по пропускам. Как сообщали в Смольном, оформить его смогут граждане России, проживающие в Кронштадтском районе Северной столицы. Получить пропуск можно будет в МФЦ.

Главная репетиция парада в Петербурге пройдет 24 июля.

Военно-морские парады в других городах

Балтийск. В парадной линии пройдут девять кораблей и судов. Еще 46 — будут участвовать в праздничных мероприятиях. На параде в Балтийске планируют задействовать около двух тысяч военнослужащих.

Владивосток. В параде, который пройдет во Владивостоке, примут участие девять кораблей и судов, 14 единиц техники, а также около 2,1 тысячи военнослужащих.

Петропавловск-Камчатский. Восемь кораблей и судов 26 июля пройдут в парадной линии, еще 17 — задействуют в военно-спортивном празднике. Участие в параде примут около 1,5 тысячи военных.

Каспийск — здесь военно-морской парад в честь дня ВМФ пройдет впервые. Как сообщали в пресс-службе Южного военного округа, в торжествах задействуют корабли, катера и суда краснознаменной Каспийской флотилии. Всего в параде будет задействовано более 25 кораблей.

Севастополь. Как сообщал Черноморский флот, в праздничных мероприятиях 26 июля примут участие около 50 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения. На параде будет представлен новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов». Отмечается, что праздничные мероприятия в Севастополе начнутся с церемонии поднятия Андреевских флагов.

Главной особенностью парада в Североморске станут представленные на мероприятии морские стратегические ядерные силы России. Участие в параде впервые примет подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».