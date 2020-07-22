Володин ответил критикам России

Москва, 22 июля. Действия российских медиков в период пандемии COVID-19 продемонстрировали эффективность отечественной системы здравоохранения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодняшний кризис показал, что наше здравоохранение более эффективно. Кризис показал, что наша система более устойчива к вызовам, и это следует признать. Да, медицина в США, странах Европы многое достигла, и мы это признаем. Но в США от коронавируса умерло около 142 тыс. человек — смертность от инфекции выше в несколько раз, чем в нашей стране. — сказал он на пленарном заседании Госдумы. — Давайте еще раз скажем слова благодарности врачам, всем медицинским работникам за их самоотверженное служение, мужество, профессионализм, стремление помочь людям».

Вячеслав Володин отметил, что количество погибших от коронавируса дома в США достигает 50%. По его мнению, это происходит из-за того, что в Штатах здравоохранение недоступно для рядового гражданина.

«В этой связи подчеркну актуальность поправки о доступной и качественной медицинской помощи, закрепленной в конституции. Но не менее важна поправка о неотделимости целостности нашей страны. — сказал Володин. — Есть не только норма в конституции, есть закон, наказывающий за призывы и желания расчленить нашу страну. Это хороший ответ тем, кто мечтал, чтобы России не стало на карте мира. Мы смогли сделать это, опираясь на волеизъявление граждан и решение президента».

Напомним, ранее в среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о приравнивании призывов к отчуждению территорий России к экстремизму.