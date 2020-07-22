Фотограф Пугачевой показал редкое фото Ротару до пластических операций

Москва, 22 июля. Редкое фото певицы Софии Ротару, снятое еще в 1990-е годы, появилось в Сети. Архивный снимок в своем Instagram-аккаунте выложил личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин.

На кадрах Ротару позирует в солнцезащитных очках, собрав руками волосы на голове в пучок. Певица одета во все черное, но на лице сияет белоснежная улыбка.

Интерес поклонников может вызвать тот факт, что снимок сделан задолго до пластических операций на лице.

«Наша любимая София Ротару», — подписал фото Родин.

Ранее пользователей Сети возмутило, что певица похвасталась новым особняком, расположенном в элитном загородном поселке. Пост Ротару в Instagram появился после ее многочисленных жалоб на тяжелое финансовое положение в связи с пандемией коронавирусной инфекции.