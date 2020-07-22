Меган Маркл заподозрили в подготовке к рождению второго ребенка

Вашингтон, 22 июля. Поклонники принца Гарри и его супруги Меган Маркл получили очередной повод для обсуждения. Как считают фанаты, супруги решили рожать второго ребенка, для чего Меган Маркл готовится к процедуре ЭКО.

К такой мысли пользователи Сети пришли после появления информации о том, что очевидец встретил пару в Беверли-Хиллз, выходившую из медцентра, который специализируется на проведении такого вида операции.

Прохожий потом написал в Twitter, что в руках у жены принца была упаковка таблеток, которые прописывают для подготовки к ЭКО. Свой вывод он обосновал тем, что его дочь принимала такой препарат перед ЭКО.

Далее репортеры выяснили, что Маркл приходила к специалисту, у которого очень высокий уровень успеха проведения такой операции.

Известный акушер Сюзанна Гилберг-Ленц отмечала, что жена принца может забеременеть двойней — вероятность этого составляет 30%. Однако ее супруг до этого подчеркивал, что хочет ограничиться двумя детьми в семье. В семье уже подрастает сын Арчи.

Напомним, что ранее жена принца Гарри заявляла о намерении участвовать в президентских выборах в США. По словам королевского эксперта Беверли Тернер, такое решение может быть частью плана Меган Маркл. Сама жена Гарри называла судьбоносным переезд в США.