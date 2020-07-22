Маска для лица от морщин: действенное и быстрое омоложение

Морщины можно назвать кошмаром современных женщин. Ведь каждая жительница мегаполиса старается максимально отсрочить появление признаков увядания кожи. Однако это естественный процесс, и избежать его удается разве что героям фантастических фильмов. Но есть средства, которые действительно помогают бороться с появлением морщин, и порой их можно сделать самостоятельно.

Как правильно подобрать маски для лица от морщин

При выборе подобных средств в первую очередь необходимо обращать внимание на возраст. Маски для кожи до 30 лет точно не подойдут очень зрелой коже, поскольку в них содержится мало коллагена и полезных аминокислот. Поэтому при покупке обращайте внимание на возрастную маркировку.

Также стоит учитывать свой тип кожи. Даже питательные маски могут подсушивать, а значит, обладательницам сухой кожи они только навредят и увеличат риск образования новых морщинок. Сложнее всего подобрать правильные косметические средства для комбинированного вида. Самым лучшим решением станет покупка нескольких средств, которые наносятся точечно. Если же вы любите тканевые маски, покрывающие все лицо, то советуем после их применения на сухие участки нанести увлажняющий крем.

И не забывайте об аллергии. Растительные компоненты, входящие в косметику, нередко вызывают неприятную реакцию на коже. Перед началом использования проверьте действие средства на небольшом участке кожи. В случае появления покраснения или чувства жжения от использования такой маски стоит отказаться. Конечно, если это не один из нужных эффектов.

Какие виды масок лучше выбрать

Порой от разнообразия выбора в магазине разбегаются глаза. Но тем, кому нужно избавиться от морщин, стоит особое внимание уделить тканевым, кремовым и альгинатным маскам.

Их плюсы заключаются в том, что они покрывают всю область лица, легко наносятся и не тянут кожу во время снятия. Их активные ингредиенты проникают в глубокие слои эпидермиса, питают его, восстанавливают тонус кожи и запускают процессы быстрой регенерации.

В состав самых действенных средств обычно входят сок алоэ, пчелиный воск, растительные экстракты и питательные масла.

Рецепт масок для лица от морщин

Вся прелесть таких рецептов заключается не только в их действенности, но и в простоте приготовления. Так, обладательницам жирной кожи советуем воспользоваться яичной маской. Для нее понадобится один желток и столовая ложка кефира. Тщательно перемешайте и получившуюся смесь нанесите на 20 минут. После чего смойте теплой водой. Если же кожа сухая, то кефир советуем заменить на сливки или сметану. Это нехитрое средство помогает увлажнить кожу и напитать ее необходимыми микроэлементами.

Для достижения быстрого и стойкого результата отлично подойдет банан. Протрите его через сито, чтобы получилось пюре, затем добавьте в него две столовые ложки коньяка и немного подогрейте в микроволновке. Поскольку средство получается довольно жидким, советуем наносить его в два слоя. Смывать можно уже спустя 20 минут после нанесения. Результат вы сможете заметить уже спустя три недели после такой косметической процедуры.

Нежной коже под глазами требуется особый уход. Чтобы избавиться от ненавистных «гусиных лапок», советуем применить комплексный подход.

Старайтесь каждый день смазывать область под глазами небольшим количеством оливкового масла. При этом не трите кожу очень сильно! Легкими массажными движениями вотрите масло до полного впитывания. Если у вас жирная кожа, то вместо масла хорошо подойдет сок алоэ. Он успокаивает кожу, освежает ее и напитывает влагой.

Заметно разгладить морщинки и убрать темные круги под глазами также помогут бананы или огурцы. Достаточно пару раз в неделю нарезать их кружками и положить на глаза на 15-20 минут. Результат не заставит себя ждать, и вы увидите его уже через пару недель.