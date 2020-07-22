Сябитова раскрыла подробности второй свадьбы своей 27-летней дочери

Москва, 22 июля. Дочь популярной российской телеведущей Розы Сябитовой вышла замуж во второй раз. Мужем 27-летней стал мужчина по имени Максим. Знаменитая телесваха поделилась подробности грандиозного события.

Сябитова рассказала, что все прошло замечательно, на свадьбе царила очень теплая и душевная обстановка.

«Были только близкие, те, кто хотел поприсутствовать. Ребятам все понравилось! Справляли в моем имении, все жили отдельно. У меня давно все приготовлено!» — рассказала Роза.

Стоит отметить, что дочь Сябитовой уже была замужем, предыдущий опыт, по словам телеведущей, оказался очень горьким. Она рассказала, что в этот раз не указывала дочери, какого партнера выбирать. В своем нынешнем муже дочь Сябитовой нашла заботу, доброе к себе отношение и полное взаимопонимание, передает Пятый канал.

«Мои советы, как мамы, ей были не нужны, потому что у нее уже был определенный опыт. Пусть печальный, но самый бесценный. Она знала, кого и как выбирать», — отметила Сабитова.

Максим, по мнению свахи, настоящий мужчина. Он прекрасно относится к своей супруге и готов буквально носить ее на руках. Мужчина трудолюбив и старается всеми силами преумножать финансовое благополучие своей семьи. К тому же он простой, понятный, открытый, интеллигентный человек, говорит Сябитова.

«Помолвочное кольцо выше всяких похвал! Причем он парень обычный, копил эти деньги, правильно выбирал. Подарок на свадьбу еще более достойный — подвеска, соответствующая кольцу», — заявила телеведущая.

Сябитова также рассказала, что никогда не будет принуждать дочь к рождению детей. Она уверена, что девушка знает, чего она хочет, и подойдет к решению данного вопроса с умом.