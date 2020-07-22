Грузчик аэропорта назвал самую бесполезную деталь в чемоданах

Москва, 22 июля. Неизвестный грузчик аэропорта со стажем работы более 11 лет рассказал, какая деталь в чемоданах более всего раздражает его коллег. Свои впечатления он описал на популярной платформе Reddit.

По его словам, бирки, которые пассажиры вешают на сумки, чтобы не потерять их, абсолютно бесполезны и только раздражают работников аэропорта.

«Они постоянно мешают нам взяться за ручку, падают или ломаются. К тому же, если бирки отрываются, они становятся мусором, который представляет опасность для двигателей самолета», — уточнил аноним.

Грузчик рекомендовал путешественникам писать свои контакты фломастером на самом чемодане.

Ранее другой работник аэропорта рассказал, какие предметы раздражают его больше всего. Он пояснил, что самое худшее, когда в сумке оказываются продукты питания. Помимо этого, грузчикам приходится прикладывать больше усилий, если в чемодане упаковано большое количество алкоголя, заметно утяжеляющее ношу.