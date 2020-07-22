Журавко разоблачил постановочный «захват заложников» в Луцке

Захват заложников в украинском городе Луцк мог оказаться заранее спланированной Киевом операцией с целью «приподнять» рейтинг Владимира Зеленского. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление президента Украины, в котором тот сообщил, что разговаривал с террористом, схватившим 13 человек, около 10 минут, отказался от штурма автобуса, куда они были помещены, и согласился прорекламировать фильм «Земляне» 2005 года — все ради того, чтобы якобы избежать жертв. Странные требования преступника и тот факт, что операцией по освобождению занялись первые лица государства, явно говорят о том, что все совсем не так, как это пытается показать официальный Киев.

«Я внимательно изучил всю информацию, которую давали по этому поводу украинские СМИ — и, должен признать, у меня к ней очень много вопросов, — заявил Журавко. — Убежден, она полностью придумана, как и история с журналистом Аркадием Бабченко, инсценировавшим свою смерть».

Экс-депутат Рады выдвинул список своих подозрений: во-первых, довольно странно, что данным вопросом занялся глава МВД Арсен Аваков, а не спецслужбы, в зону ответственности которых как раз и входит борьба с терроризмом. Во-вторых, неясно, откуда у Максима Кривоша (настоящее имя преступника, представившегося правоохранителям как «Максим Плохой») столько разнообразного оружия — напомним, при нем были обнаружены пистолет, автомат и боевая граната.

«Почему журналисты находились так близко к месту событий? — спрашивает политик. — Такое чувство, будто за их жизнь полицейские не опасались и специально подпустили их вплотную для более сочной картинки. И как так получилось, что его начали скручивать (показушно так повалили на землю) только тогда, когда он уже давно сдался?»

Собеседник ФАН также напомнил, что на место происшествия прибыл один из заместителей главы Офиса президента Украины — по его словам, это беспрецедентный случай, поскольку чиновники такого ранга, как правило, ездят в таких ситуациях в СБУ, чтобы получить там свежую информацию и направить действия спецслужб. Самой же операцией всегда занимаются только специалисты.