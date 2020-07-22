Основатель группы Cardiacs Тим Смит умер в 59 лет

Лондон, 22 июля. Гитарист и певец Тим Смит из рок-группы Cardiacs умер в возрасте 59 лет. Он несколько лет страдал от последствий сердечного приступа.

По информации британской газеты The Sun, фронтмен с 2008 года пытался оправиться после перенесенного приступа. У него был поврежден мозг, что привело к проблемам с речью. Музыкант едва мог передвигаться. На сцену он так и не смог выйти.

Певец родился в 1961 году на юге Британии в графстве Суррей. Творческой деятельностью он стал заниматься с 1975 года. Спустя два года основал коллектив Cardiacs, в работе которого принимал участие и его брат Джеймс. За годы своего существования музыканты выпустили почти 30 альбомов и синглов. Последний вышел в 2007 году.