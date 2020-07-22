Вейпы в России приравняли к сигаретам

Москва, 22 июля. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ограничении потребления и продажи кальянов и электронных сигарет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Уточним, что документ запрещает продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для ее потребления, то есть, вейпов, а также вовлечение детей в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции.

Законом также уточнены права и обязанности россиян в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

«В этом законе новомодные курительные устройства приравниваются к сигаретам. Их теперь нельзя будет курить ни в ресторанах, ни в барах, ни на вокзалах, нигде. Вот, что важно людям. Мы создали очень серьезный лингвистический аппарат, но будущим поколениям парламентариев, возможно, придется вычленять другие виды курительных изделий», — сказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Он уточнил, что на территории России однозначно запрещается продажа снюсов и пищевой никотиновой продукции, которыми травились дети. Также, по словам депутата, прописывается запрет продажи никотинсодержащей жидкости и раствора никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), если концентрация никотина в никотинсодержащей жидкости или растворе никотина превышает 20 мг/мл.