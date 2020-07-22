Дерипаска сравнил политику Путина с курсом Рузвельта

Москва, 22 июля. Поддержка россиянами поправок в Конституцию говорит о принятии населением политики президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале написал бизнесмен Олег Дерипаска.

Предприниматель сравнил политику Путина с программой New Deal («Новый курс») президента США Франклина Рузвельта, который вывел страну из экономического кризиса.

«Результаты референдума, которые либеральные круги так легко называют обнулением, на самом деле, как мне представляется, есть не что иное, как принятие большинством российского общества нового 16-летнего договора, как программа New Deal — новый договор, с которым пришел Рузвельт в 30-е», — заявил Дерипаска.

По его словам, россияне дали шанс всей управляющей «техноструктуре России», поддержав конституционные изменения.

«Это значит увеличение дохода 60% населения страны, который сегодня составляет менее 5 тысяч евро в год (по данным госстатистики — менее 360 тысяч рублей), до минимального годового уровня дохода в 15 тысяч евро к концу 16-летнего периода», — утверждает бизнесмен.

Дерипаска также добавил, что ответственность за реализацию курса лежит не только на президенте, но и на членах правительства, главах регионов, а также руководителях частных и государственных компаний.