Миро объяснила, почему Решетова сбежала на юг Франции к отцу Тимати

Москва, 22 июля. Блогер Елена Миро, не упускающая случая, чтобы не раскритиковать деятелей российского шоу-бизнеса, неожиданно похвалила подругу Тимати Анастасию Решетову за то, что та не отдала своего сына матери рэпера и уехала с малышом на юг Франции, к отцу музыканта.

Миро призналась, что когда Решетова родила, она была уверена, что «бабка Симона» (так блогер называет мать Тимати) «отожмет и этого мальчика на Мадагаскар».

«Ну, а чего? Реклама памперсов, присыпок, раскрутка бабушкиного аккаунта <...> это всe, дорогие мои, далеко не шутки и очень серьезно», — пояснила Елена в своем ЖЖ.

Однако Решетова проявила твердость и ребенка не отдала: «Ее материнский инстинкт оказался настолько сильным, настолько нетипичным для девушки ее профессии и образа жизни». Но, по словам Миро, одним отказом, конечно, дело не кончилось бы, и Симона «начала гнобить наложницу», всячески демонстрировать свое негативное отношение к Насте. Елена уверена, что мать Тимати действительно устроила для Решетовой ад на земле, продолжала требовать внука, «чтобы засунуть ему ногу в рот» (имеет ввиду знаменитое скандальное фото, на котором внучка Симоны Алиса сосет палец на ее ноге).

При этом сам Тимати на Анастасии так и не женился, поэтому, видимо, девушка осознала, что у нее нет никакой защиты, но поняла и другое, что «деньги, а значит и власть находятся на юге Франции — у отца Тимура».

О своем отъезде Решетова сообщила в своем Instagram.

«Увезла Булку к дедушке на юг. Когда назад — непонятно», — написала она в описании к селфи с сыном.

Миро подчеркнула, что Ильдар Юнусов «даст прикурить любому», в том числе и сыну, и экс-супруге: «Ему достаточно строго посмотреть на этих людей, чтобы они все на свете от страха забыли».

«Искренне надеюсь, что дедушке внучек понравится. Тимуру поступит приказ жениться, а бабке-валиде четко и внятно скажут заткнуться», — заключила блогер.

Ильдар Юнусов является бизнесменом, партнером швейцарской финансовой компании Stratus Handel & Finanz AG. С Симоной он развелся еще в 1996 году и сейчас женат на декораторе Ирине Андреевой. Со своим маленьким внуком он уже знаком, но Миро, видимо, не провела фактчекинг, когда писала свой уничижительный пост в ЖЖ. Еще в 2019 году Юнусов в беседе с KP.RU рассказал о том, что успел понянчить малыша.