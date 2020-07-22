Жириновский заявил, что первым сделает прививку от коронавируса

Москва, 22 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы заявил, что первым из депутатов сделает прививку от коронавируса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Первым кто сделает прививку новой вакцины от коронавируса? Я! Никто из других партий на это не решится! Я уже сказал, чтобы мне делали», — сказал политик.

Напомним, фракция ЛДПР в своем Telegram-канале сообщила, что ее члены требуют привить от коронавируса Владимира Жириновского в числе первых.

«Почти готова вакцина против коронавируса, испытания идут полным ходом. Мы настаиваем, чтобы членам ЛДПР были выданы 300 тысяч доз (столько в России членов партии), чтобы они были провакцинированы первыми уже осенью этого года, и никто из них не заболел. Самым первым препарат должен получить лидер ЛДПР Владимир Жириновский», — говорится в сообщении.

Ранее в среду глава правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы сообщил, что надежная вакцина от коронавируса может появиться осенью. По его словам, в случае прихода второй волны коронавируса российская медицина будет готова.

Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса готовится к выпуску на особых условиях. По его словам, ведомство параллельно будет собирать информацию об эффективности и безопасности вакцины.