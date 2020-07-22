Батюшка в Louis Vuitton попросил у россиян 1200 рублей на лекарство

Москва, 22 июля. Протоиерей из Тверской епархиальной научной библиотеки Вячеслав Баскаков обратился к подписчикам Instagram с просьбой помочь деньгами. Священнослужитель, который известен своей любовью к московским бутикам и дорогим брендам, попросил 1240 рублей на покупку лекарства.

Он рассказал, что накануне пришлось полчаса прождать автобус, чтобы поехать домой после службы.

«Теперь сильно знобит. Хотя температуры еще нет. В храме на службе денег не собирали, так как это была праздничная служба, для нас особая», — прокомментировал Баскаков.

По словам священнослужителя, которого пользователи Сети считают модным, ему необходимо купить Ингавирин90. Он призвал перечислить, кто сколько может, даже 10 рублей. Взамен он пообещал молиться в течение месяца за всех, кто переведет деньги.

«Не бесплатно прошу, а буду молиться. Простите, если кого своим обращением раздражил. Я не хотел. В мире хочу быть со всеми», — резюмировал священнослужитель.

Напомним, что летом 2020 года Вячеслав Баскаков попал на видео во время прогулки. Помимо черного одеяния, у него был шарф известного модного бренда Louis Vuitton и сумка того же производителя.

Еще ранее он «щеголял» в туфлях от бренда Gucci и с сумкой того же производителя, соответствующие фото выкладывал в Сеть. Протоиерей объяснял общественности, что покупки делал в кредит либо на распродажах.