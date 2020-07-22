МИД РФ отреагировал на нападение полиции США на журналистов Первого канала

Москва, 22 июля. Агрессивные действия американских силовиков в отношении российских журналистов являются недопустимыми. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нападение на съемочную группу Первого канала в США.

Дипломат подчеркнула, что к журналистам применили физическую силу. Кроме того, в результате нападения полицейских было испорчено профессиональное оборудование сотрудников СМИ.

«Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ призвала компетентные органы в США обеспечить надлежащее отношение к журналистам, предусмотренное международным правом. Дипломат напомнила, что Вашингтон принял на себя обязательства в области прав человека и свободы СМИ.

Захарова отметила, что в связи с нападением на российских журналистов Москва намерена обратиться в международные организации, защищающие права и свободы сотрудников СМИ. По ее словам, это не первый случай силового воздействия американских полицейских на журналистов из РФ.

Ранее американские полицейские напали на съемочную группу Первого канала, освещавшую акции протеста в Портленде. Правоохранители ударили журналистов и разбили одну из камер.