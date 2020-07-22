Госдума приняла закон об укреплении воспитания в образовании

Москва, 22 июля. Госдума приняла закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании. Пленарное заседание нижней палаты парламента прошло в среду, 22 июля.
Поправки в закон «Об образовании» предложил внести президент России Владимир Путин, представив законодательные изменения в Госдуму в мае текущего года.
Согласно законопроекту, воспитание определяется как деятельность, «направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации».
Предполагается, что принятие документа поспособствует всестороннему духовному, интеллектуальному и нравственному развитию детей, а также воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности.
Ожидается, что предлагаемые изменения вступят в силу 1 сентября 2020 года.
«Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество. <…> Принятый сегодня закон направлен на реализацию новых норм конституции», — прокомментировал инициативу президента председатель Госдумы Вячеслав Володин.