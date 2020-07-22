Госдума приняла закон об укреплении воспитания в образовании

Москва, 22 июля. Госдума приняла закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании. Пленарное заседание нижней палаты парламента прошло в среду, 22 июля.

Поправки в закон «Об образовании» предложил внести президент России Владимир Путин, представив законодательные изменения в Госдуму в мае текущего года.

Согласно законопроекту, воспитание определяется как деятельность, «направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации».

Предполагается, что принятие документа поспособствует всестороннему духовному, интеллектуальному и нравственному развитию детей, а также воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности.

Ожидается, что предлагаемые изменения вступят в силу 1 сентября 2020 года.