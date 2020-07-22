Гаспарян назвал проявлением «истинной демократии» нападение на журналистов РФ в Портленде

Нападение на российских журналистов в американском Портленде — демократия в чистом виде, заявил в интервью Федеральному агентству новостей радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян.

Ранее стало известно, что американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде. Как сообщает РИА Новости, сотрудники СМИ работали над репортажем об осаде протестующими здания местного суда, где разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей.

Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, снимавшего попытку протестующих поджечь вход в здание, ударили дубинкой, отобрали камеру и разбили ее об асфальт, после самого Архипова повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала эту сцену на телефон, но один из правоохранителей вырвал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем. В итоге девушка надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась медицинская помощь. Отметим, оба сотрудника СМИ имели при себе бейджи с надписью «Пресса».

Комментируя инцидент, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян заявил, что нападение на российских журналистов не что иное, как проявление демократии в чистом виде.

«Если бы у нас в стране такое произошло, думаю, что сразу же последовало бы заявление какого-нибудь ОБСЕ, Европейского союза журналистов и других этих «прекрасных» организаций об удушающей атмосфере ненависти и т. д. А в США такое возможно — взяли и задержали журналистов, и плевать им на эти бейджи и все прочее. Надо будет — еще кого-нибудь задержат. Здесь надо понимать, что чтобы там ни происходило — это в любом случае будет проявлением демократии. За примерами далеко ходить не надо: когда во Франции [президент Франции Эммануэль] Макрон разгонял желтые жилеты, сколько пострадало людей? Какая была реакция Запада по этому поводу? Никакой! Это все назвали абсолютной демократией. У нас этих гоблинов под белые рученьки ведут к автобусу, истерика потом на две недели о том, что это ГУЛАГ, полнейший тоталитаризм и неуважение к «мученикам», — заявил радиоведущий.

По этой причине произошедшее в Портленде было вполне ожидаемым, ведь власти Соединенных Штатов Америки любое насилие могут оправдать противодействием нежелательным элементам. Соответственно, подобные истории будут повторяться.

«Американцам на все подобное абсолютно наплевать, они взяли и заблокировали аккаунты ФАН, и что? Какая-то реакция была по этому поводу? Нет! Поэтому американцев можно тыкать носом в их действия по отношению к российским журналистам. Да и нашим либералам на наших же журналистов абсолютно наплевать, у них есть симпатии только к людям, которые занимаются «борчеством с режимом». А этим известны далеко не все, мягко говоря, журналисты, а, наверно, 2–3% наиболее отмороженных. Но здесь вопрос о том, насколько они все являются именно журналистами, а не людьми, которые так себя называют. Ленин тоже себя, извините, называл литератором, он в автобиографии так указывал свою профессию, но при этом он был профессиональным революционером, так и здесь», — заключил Армен Гаспарян.

Напомним, это не первое нападение на сотрудников российской прессы, освещающих протесты в западных странах. Так, 5 декабря 2019 года корреспондент RT Шарлотта Дубенски также пострадала во время разгона протестной акции в Париже от действий полиции.

«По прошествии почти трех лет с того времени, когда я начала освещать протесты, удача мне все-таки изменила. В Париже мне по мягкому месту попал фрагмент гранаты. Больно!» — написала она тогда в своем аккаунте социальной сети Twitter.

Однако уже в конце декабря на корреспондентов RT вновь напали. Корреспондента ударили по лицу при попытке снять, как люди в масках блокируют дорогу с помощью ограждений дорожных служб. Неизвестные подошли к сотрудникам телеканала, оттолкнули оператора и попытались разбить камеру. Попытавшуюся помочь коллеге корреспондента Шарлотту Дубенски несколько раз ударили по лицу.