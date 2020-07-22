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Гаспарян назвал проявлением «истинной демократии» нападение на журналистов РФ в Портленде

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Гаспарян назвал проявлением истинной демократии нападение на журналистов РФ в Портленде

Нападение на российских журналистов в американском Портленде — демократия в чистом виде, заявил в интервью Федеральному агентству новостей радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян.

Ранее стало известно, что американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде. Как сообщает РИА Новости, сотрудники СМИ работали над репортажем об осаде протестующими здания местного суда, где разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей.

Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, снимавшего попытку протестующих поджечь вход в здание, ударили дубинкой, отобрали камеру и разбили ее об асфальт, после самого Архипова повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала эту сцену на телефон, но один из правоохранителей вырвал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем. В итоге девушка надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась медицинская помощь. Отметим, оба сотрудника СМИ имели при себе бейджи с надписью «Пресса».

Гаспарян назвал проявлением истинной демократии нападение на журналистов РФ в Портленде

Комментируя инцидент, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян заявил, что нападение на российских журналистов не что иное, как проявление демократии в чистом виде.

«Если бы у нас в стране такое произошло, думаю, что сразу же последовало бы заявление какого-нибудь ОБСЕ, Европейского союза журналистов и других этих «прекрасных» организаций об удушающей атмосфере ненависти и т. д. А в США такое возможно — взяли и задержали журналистов, и плевать им на эти бейджи и все прочее. Надо будет — еще кого-нибудь задержат. Здесь надо понимать, что чтобы там ни происходило — это в любом случае будет проявлением демократии. За примерами далеко ходить не надо: когда во Франции [президент Франции Эммануэль] Макрон разгонял желтые жилеты, сколько пострадало людей? Какая была реакция Запада по этому поводу? Никакой! Это все назвали абсолютной демократией. У нас этих гоблинов под белые рученьки ведут к автобусу, истерика потом на две недели о том, что это ГУЛАГ, полнейший тоталитаризм и неуважение к «мученикам», — заявил радиоведущий.

По этой причине произошедшее в Портленде было вполне ожидаемым, ведь власти Соединенных Штатов Америки любое насилие могут оправдать противодействием нежелательным элементам. Соответственно, подобные истории будут повторяться.

Армен Гаспарян

«Американцам на все подобное абсолютно наплевать, они взяли и заблокировали аккаунты ФАН, и что? Какая-то реакция была по этому поводу? Нет! Поэтому американцев можно тыкать носом в их действия по отношению к российским журналистам. Да и нашим либералам на наших же журналистов абсолютно наплевать, у них есть симпатии только к людям, которые занимаются «борчеством с режимом». А этим известны далеко не все, мягко говоря, журналисты, а, наверно, 2–3% наиболее отмороженных. Но здесь вопрос о том, насколько они все являются именно журналистами, а не людьми, которые так себя называют. Ленин тоже себя, извините, называл литератором, он в автобиографии так указывал свою профессию, но при этом он был профессиональным революционером, так и здесь», — заключил Армен Гаспарян.

Напомним, это не первое нападение на сотрудников российской прессы, освещающих протесты в западных странах. Так, 5 декабря 2019 года корреспондент RT Шарлотта Дубенски также пострадала во время разгона протестной акции в Париже от действий полиции.

Гаспарян назвал проявлением истинной демократии нападение на журналистов РФ в Портленде

«По прошествии почти трех лет с того времени, когда я начала освещать протесты, удача мне все-таки изменила. В Париже мне по мягкому месту попал фрагмент гранаты. Больно!» — написала она тогда в своем аккаунте социальной сети Twitter.

Однако уже в конце декабря на корреспондентов RT вновь напали. Корреспондента ударили по лицу при попытке снять, как люди в масках блокируют дорогу с помощью ограждений дорожных служб. Неизвестные подошли к сотрудникам телеканала, оттолкнули оператора и попытались разбить камеру. Попытавшуюся помочь коллеге корреспондента Шарлотту Дубенски несколько раз ударили по лицу.

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