ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 22 июля. ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии, планируемого членами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

Как уточнили в силовом ведомстве, члены ячейки ИГ1 проживали на квартире в Нальчике. Там они вели подготовку к террористическому акту против правоохранителей. При обыске квартиры была обнаружена самодельная бомба.

Четверых террористов засекли в лесу в Чегемском районе. При попытке задержания боевики начали стрелять, ответным огнем все четверо были ликвидированы. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.