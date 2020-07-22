Прилучный жестко ответил на нападки за роман с Карпович

Москва, 22 июля. Актер Павел Прилучный не выдержал нападок хейтеров в соцсетях за роман с актрисой Мирославой Карпович и дал жесткий ответ. Артист призвал критиков отправляться на «Дом-2», если им так нравится «копаться в чужих грязных трусах».

Не так давно Павел развелся с актрисой Агатой Муцениеце, от которой имеет двоих детей — Мию и Тимофея. Вместе с сыном и дочерью он в начале июля отдыхал в Крыму. Однако папарацци заметили с Павлом не только детей, но и девушку. Впоследствии стало ясно, что Прилучный проводил совместный отдых с новой пассией — актрисой Мирославой Карпович. Как передают СМИ, пара познакомилась во время работы над спектаклем «Косметика врага». Отмечается, что отношения Павла с Мирославой могли начаться еще осенью прошлого года, когда артист был в браке с Муцениеце.

Именно поэтому многие фанаты распавшегося звездного союза напали на Мирославу с обвинениями в том, что она «увела» Павла из семьи. При этом Агата не раз жаловалась, что Прилучный позволял себе поднимать на нее руку и плохо относился к детям. Разумеется, от хейтеров доставалось и Павлу, и теперь он решил дать жесткий ответ тем, кто лезет в его отношения.

«Моя личная жизнь — это моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах — смотрите «Дом-2». А от меня отпишитесь», — заявил артист в ответ на комментарий подписчика под одним из своих видео с детьми.

Мирослава тоже не выдержала нападок и в какой-то момент просто закрыла возможность комментирования своих постов в соцсетях. Агата же продолжает подогревать интерес к этой непростой ситуации, заявляя, что детей в Крым отпускала только с папой. Позже она записала полушуточное видео с Тимофеем и Мией, которые будто стали гостями шоу артистки «Честный развод». В ходе ролика Агата спросила детей, как они отдохнули с Прилучным и Карпович.