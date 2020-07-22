Невесте Яшина прислали видео группового секса с его участием

Москва, 22 июля. Вокалистка и лидер группы «АлоэВера» Вера Мусаелян рассказала о том, как ее жениху, организатору несанкционированных митингов в Москве Илье Яшину, десять лет назад «подложили групповой секс». Она рассказала в Instagram, что ей прислали видео группового секса.

Мусаелян опубликовала скрин с сообщениями и кадром, на котором видны чьи-то ноги.

«Мой муж тогда был молод и горяч (собственно, как и сейчас), поэтому ему подложили сразу двух (красавчик!)», — подписала она фото.

При этом девушка призналась, что увиденное привело ее в восторг, добавив, что «секс — это прекрасно». Напомним,в феврале Мусаелян объявила о свадьбе с главой совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Ильей Яшиным.

Ранее российский журналист и бывший помощник главного редактора «Эхо Москвы» Леся Рябцева обвинила в сексуальном насилии главу муниципалитета Красносельского района Москвы Илью Яшина и его друга. По ее словам, о случившемся знали все друзья Яшина, однако делали вид, будто ничего не происходит. Кроме того, Рябцева обвинила в сексуальном насилии и самого Яшина.

Ранее сотрудницы антироссийского издания «МБХ-Медиа» обвинили в домогательствах шеф-редактора Сергея Простакова. При этом Простаков признал свою вину, попытавшись убедить общественность, что причиной подобного поведения являются психологические проблемы. По его словам, он неспособен «различать веселое общение и приставания».

Кроме того, 13 июля в Сети появились сообщения о том, что активист движения «Открытая Россия» Руслан Гафаров может быть причастен к домогательствам и изнасилованиям.

Стоит отметить, что антироссийское издание «МБХ-Медиа» и движение «Открытая Россия» спонсируются беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским. При этом в 2017 году Генпрокуратура РФ признала нежелательным движение «Открытая Россия», которая зарегистрирована на территории Великобритании.