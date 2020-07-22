Российские пенсионеры с 12 августа начнут получать новые выплаты

Москва, 22 июля. Работающие пенсионеры в России с 12 августа смогут получать новые выплаты. Речь идет о компенсации при увольнении. Даже если пенсионер отработал меньше месяца, он сможет получить один месячный оклад.

Отметим, что трудовое законодательство устанавливает минимальный размер выплаты в размере одного МРОТ, то есть 12 130 рублей. Но это не все. Помимо этого, пенсионер при увольнении должен получить выходное пособие в размере минимум двух МРОТ, это порядка 24 260 рублей.

Таким образом, работодатель при увольнении должен получить почти 36,5 тыс. рублей. И это — минимальная сумма пособия. Чтобы получить эти деньги, пенсионеру нужно в течение 15 дней с момента увольнения подать соответствующее заявление бывшему работодателю.

Как сообщалось ранее, в конце июня этого года пенсионерам, которые официально трудоустроены либо получили до начала лета этого года статус самозанятых, была начислена сумма в размере одного МРОТ для погашения долгов перед налоговой. В случае, если налоговый капитал не будет потрачен в этом году, остатком на счете можно будет воспользоваться в следующем.пен