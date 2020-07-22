Клинцевич назвал «ключевой скрепой» закон, признающий отчуждение земель РФ экстремизмом

Принятие закона о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму окончательно ставит точку во всех возможных спорах и спекуляциях относительно некоторых регионов страны. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Депутаты Госдумы сегодня, 22 июля, приняли закон о приравнивании нарушения территориальной целостности России и отчуждения ее территорий к экстремизму. Авторами этого документа являются депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас — в рамках реализации нормы они внесли в Госдуму проекты с поправками в действующие документы, которые предполагают санкции за призывы и действия по отчуждению территорий.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал решение нижней палаты парламента.

«Полностью согласен. Этот крайне важный документ и поправка в Конституцию являются ключевой скрепой страны», — сказал Франц Клинцевич в комментарии ФАН.

Сенатор отметил, что существовавшая в СССР ленинская национальная политика в конечном счете стала миной замедленного действия, которая «разорвала Советский Союз».

«Много в этом плане было проблем и в Российской Федерации. <…> У нас сегодня есть люди, представляющие либеральное крыло, с абсолютно беспринципной позицией. Люди, которые представляют это крыло, честно работают за деньги иностранных спецслужб на развал страны. Так что были угрозы. Вот эти разговоры про Крым, Калининград, Псковскую область — они же периодически возникают. А теперь тема закрыта», — сказал Франц Клинцевич.

Как ранее сообщали СМИ, поправки в российское законодательство с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий обратили на себя внимание со стороны Японии. Напомним, Токио претендует на острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Власти Японии делают упор на том, что решение «территориального вопроса» является условием заключения мирного договора с РФ. Сенатор Клинцевич считает, что тема Курил закрыта, и острова являются российской территорией.

«Все, с Курилами закрыта тема. Это российская территория, она имеет свои границы, и мы больше к этой теме не возвращаемся. Она не может быть предметом договора о мире, который до сих пор между Россией и Японией не заключен, и на котором уже много лет идет спекуляция, а многие японские политики — выстраивают свою предвыборную концепцию. Все, тема закрыта и к ней уже больше вернуться нельзя», — сказал Франц Клинцевич.

Сенатор считает, что Совет Федерации поддержит решение Госдумы, принявшей закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму.