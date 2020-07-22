В Роскачестве назвали лучший корм для кошек

Москва, 22 июля. Сотрудники Роскачества проверили наиболее распространенные корма для кошек и отобрали лучшие из них. Эксперты протестировали продукцию марок Whiskas, Sanabelle, Acana, Royal canin, Hills Science Plan, Kitekat и Brit care.

По итогам исследования выяснилось, что содержание кальция соответствует норме только в двух кормах, в остальных же данный показатель оказался превышен.

Помимо этого, в шести кормах были обнаружены остаточные следы антибиотиков и пестицидов, хотя это не является нарушением законодательства.

Наиболее качественным кормом эксперты посчитали Acana. При этом, как свидетельствуют специалисты, качество Hills Science Plan и Sanabelle существенно снизилось.

Ранее Роскачество обнаружило хлороформ в курином филе. Элемент был выявлен в девяти из 15 образцов, что, судя по всему, говорит о недостаточной очистке водопроводной воды на предприятиях. По словам экспертов, это не имеет ничего общего с опытом советского периода, когда все тушки птиц специально обрабатывали хлором, передает НСН.