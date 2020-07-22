Глава карельского отделения «Мемориал» Дмитриев получил 3,5 года колонии

Петрозаводск, 22 июля. Суд в Петрозаводске 22 июля вынес приговор руководителю карельского отделения организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву. Он признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и изготовлении детской порнографии.

По словам его защитника Виктора Ануфриева, подсудимый получил 3,5 года заключения. Юрист заявил, что, примерно, 12 сентября осужденный выйдет на свободу.

Сторона обвинения настаивала на более суровом приговоре – 15 лет колонии.

Стоит отметить, что у преступника нашелся еще один защитник. Глава фракции «Яблоко» в Законодательном Собрании Петербурга Борис Вишневский прилетел в Петрозаводск, чтобы оказать поддержку Дмитриеву.

Напомним, что сам Борис Вишневский осенью 2019 года стал героем скандальной ситуации. Несколько студенток РГПУ им. А. И. Герцена обвинили депутата-профессора в сексуальном насилии. Далее последовали студенческие пикеты, в ходе которых учащиеся подчеркивали, что такому человеку не место в вузе и парламенте города.

Согласно письменным признаниям одной из студенток, особое предпочтение он придавал первокурсницам, которые приезжали на учебу из провинции. Кроме того, домогательствам подвергались даже парни-первокурсники.