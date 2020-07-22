Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

Москва, 22 июля. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса готовится к выпуску на особых условиях.

По его словам, Минздрав РФ параллельно будет собирать данные об эффективности и безопасности вакцины. Об этом глава министерства сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и к выпуску вакцины на условиях, что значит параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые просто необходимо учитывать», — подчеркнул Мурашко.

Он также заявил о планах «использовать электронные ресурсы наблюдения за пациентами, получившими этот лекарственный препарат». Как добавил Михаил Мурашко, эффективность и безопасность вакцины сейчас подтверждается. По его словам, чем больше людей будут получать вакцину, тем больше будет данных. Вакцина от COVID-19 может получить регистрацию в первой декаде августа, сказал Мурашко.

Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы заявил, что надежная вакцина от коронавируса может появиться осенью. По его словам, в случае прихода второй волны коронавируса российская медицина будет готова. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов отметил, что российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвовали военные специалисты, а также ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова.