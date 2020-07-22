Кабмин разъяснил порядок выплаты компенсаций за отдых в России

Москва, 22 июля. Кэшбэк за покупку туров по России будет начисляться при их покупке картой платежной системы «Мир». Соответствующее распоряжение подписал глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Согласно утвержденному порядку, максимальный размер компенсации составит 15 тысяч рублей, на такую выплату смогут претендовать туристы, потратившие от 75 тысяч рублей.

Получение кэшбэка возможно только при покупке тура продолжительностью не менее пяти ночей, при это средства будут зачислены автоматически на карту потребителя.

«При стоимости тура от 25 тысяч рублей кэшбэк составит 5 тысяч рублей. Туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч рублей, получат назад 10 тысяч рублей», — уточнили в правительстве.

Сообщается, что средства, выделенные Ростуризму, могут получить около 3 млн отдыхающих.