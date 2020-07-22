Фанаты упрекнули мужа Нюши в непристойном виде жены

Москва, 22 июля. Подписчики устыдили бизнесмена Игоря Сивова за непристойный вид на фото в Instagram его жены - певицы Нюши. Девушка позирует с супругом в кофточке без лямок, которая, кажется, вот-вот с нее спадет.

На кадре Нюша и Игорь нежно обнимаются и выглядят счастливыми. Таким снимком бизнесмен сопроводил пост о том, как правильно нужно начинать и развивать семейный бизнес для успешного заработка и сохранения отношений с родными. Однако на информативное сообщение Сивова обратили внимание далеко не все фолловеры. Кто-то восхищался красотой пары, кто-то наоборот поражался тому, как сильно себя изменила певица, а кто-то даже намекнул, что мужу стоит пристальнее следить за гардеробом его звездной пассии.

«Кофточку придержите, муж, сейчас же упадет», — написал поклонник пары.

«Нюша настолько себя изменила с помощью пластики или инъекций, вообще не узнать», — сетовал другой.

«Вы считаете, что человек может визуально меняться только такими способами?» — парировал ему сам Сивов.

«Нюша другая, не узнать. Вот это губища надула», — выразил негодование фолловер.

«О, сладкая парочка, и какие красивые Нюша и Игорь!» — поделилась мнением подписчица.

Пара соединилась узами брака зимой 2017 года. Летом этого же года в СМИ просочилась информация о том, что певица ждет первенца. Осенью 2018 Нюша родила Сивову дочь, которую пара решила назвать Симбой. Певица рожала девочку в элитной клинике в Майами. Ранее Нюша встречалась с рэпером Егором Кридом, но пара распалась. Поклонники звезд долго не могли простить своим кумирами расставание, некоторые до сих пор надеются на воссоединение.