Игрок «Что? Где? Когда?» отреагировал на обвинения в домогательстве к школьнице

Москва, 22 июля. Игрок телевизионной викторины «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский не стал комментировать обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, переадресовав журналистов в телекомпанию «Игра», которая занимается производством программы.

«Пожалуйста, через телекомпанию «Игра», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее журналистка Екатерина Аренина написала в Twitter, что Скипский пытался ее поцеловать и звал к себе домой. По словам девушки, это происходило в 2010 году, Скипский преподавал у нее в школе географию.

«Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский», — заявила она.

Помимо этого, Аренина утверждает, что от домогательств Скипского пострадали другие школьницы.

Михаил Скипский дважды признавался лучшим игроком «Что? Где? Когда?», получив «Хрустальную сову» в 2010 и 2016 годах, также он организует интеллектуальные игры для детей.