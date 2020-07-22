Отчуждение территорий РФ приравняли к экстремизму

Москва, 22 июля. Госдума приняла в окончательном чтении проект закона о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.

Инициатива была разработана сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. В законопроекте говорится, что экстремизмом считается не только нарушение территориальной целостности РФ, но и отчуждение части территории страны. Под экстремистскую деятельность не подпадают делимитация, демаркация, редемаркация госграницы РФ с соседними государствами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что это первый законопроект, подготовленный после вступления в силу поправок Конституцию РФ.

«Многие горячие головы, возможно, остудят после того, как мы примем нормы этого закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», — подчеркнул он.

Подробнее о том, почему законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности важен — в материале Федерального агентства новостей.