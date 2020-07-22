ПФР выполнит все обязательства по выплатам в 2020 году

Москва, 22 июля. Глава Пенсионного фонда (ПФР) России Максим Топилин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что его ведомство выполнит все свои обязательства в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса.

Топилин отметил, что сейчас ведется активная деятельность по перечислению положенных выплат семьям с детьми до 16 лет. Данная мера уже охватила 90% получателей. Специалисты продолжают выявлять семьи, которым полагаются выплаты.

Он констатировал, что не все смогли воспользоваться порталом Госуслуг. Ведется работа с населением отдаленных сел, северных территорий. В ПФР рассчитывают, что охват скоро приблизится к 100%.

Глава ФР отметил, что в рамках выполнения поручения главы государства касательно индексации выплат опекунам был принят соответствующий закон. С 1 июля более 29 тысяч опекунов получат доплату в виде недополученной индексации, сообщает пресс-служба президента.