Новые санкции США против «Северного потока — 2» не нанесут неприемлемого ущерба самому проекту и его пользователям, заявил ФАН политолог Владимир Брутер.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год. В нем содержатся расширенные санкционные меры против российского газопровода «Северный поток — 2». За принятие документа проголосовали 295 конгрессменов, против — 125.

Сам документ предполагает расширение запретительных мер на компании, а также физлица, в значительной степени способствующие продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, а также их страхования. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что при помощи санкционного давления США в первую очередь пытаются повлиять на Берлин, но самое интересное начнется после завершения выборов в Соединенных Штатах.

«Я думаю, что после того, как Джо Байден выиграет выборы, будет два варианта: либо долговременная передышка, либо США все-таки откажутся от таких чудодейственных средств, как ковровые санкции. Поэтому, на мой взгляд, все-таки главная угроза скорее сегодня, чем через полгода. На данный момент США готовы продолжать давление, но нет полной ясности, до какой степени, все-таки, учитывая степень готовности проекта, и учитывая, что Германия от него не откажется, я бы скорей сказал, что Германия рассчитывает, что ей не придется принимать и применять какие-то серьезные ответные меры. Проект завершится, и Соединенные Штаты, введя дополнительные санкции, а, безусловно, они их введут, не нанесут самому проекту и его пользователям какой-либо неприемлемый ущерб», — поясняет эксперт.

По этой причине Германия, понимая, что санкции все равно будут усилены, пытается просто дождаться завершения строительства и внутренних противоречий в США.

«Что будет делать Германия в случае, если санкции действительно будут ковровыми, это пока не понятно. Безусловно, ответные санкции возможны, но они не дадут нужного эффекта, возможно, в этом случае будет новая реакция, новая ситуация, а пока все-таки кажется, что на максимальные санкции Соединенные Штаты не пойдут, они где-то в чем-то себя ограничат, учитывая ситуацию, и это будет достаточным для того, чтобы «Северный поток — 2» достроить. Но что будет потом — надо посмотреть после выборов в США», — заключил собеседник ФАН.

Россия же в свою очередь проявляет стратегическое терпение, пытаясь закончить реализацию проекта газопровода. Что же касается экономического давления, то в случае его еще большего усиления Москве необходимо искать тех, кто готов сотрудничать и пытаться убеждать германскую политическую и экономическую элиту в том, что это в их интересах.

Напомним, в конце 2019 года США ввели санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Официальной причиной названа защита европейской энергетической безопасности. Сам газопровод из России в Германию, проходящий по дну Балтийского моря, должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020–2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.