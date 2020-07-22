Опровергнут популярный миф о COVID-19

Москва, 22 июля. Группа крови пациента с коронавирусом не влияет на тяжесть заболевания и риск летального исхода. Об этом рассказали специалисты из Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра Бет-Израйел.

Эксперты изучили информацию о 7648 пациентах, которые прошли тестирование на COVID-19. По данным журнала Annals of Hematology, учеными была проверена связь группы крови и госпитализации, необходимости интубации и смерти пациента.

Как объяснили исследователи, никакой взаимосвязи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления они не нашли.

«Также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана с риском интубации или смерти», — подчеркнули они.

При этом эксперты заметили, что люди с группами крови В (III) и АВ (IV), которые при этом были резус-положительными, чаще заболевали COVID-19. В выводе они уточнили, что группа крови может влиять на вероятность заражения вирусом, но не сказывается на тяжести заболевания.

Напомним, пандемия коронавирусной инфекции не закончится до Нового года, об этом свидетельствует прирост заболеваемости во всем мире. Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев предупредил россиян, что эпидемия коронавируса закончится нескоро. Он предположил, что, возможно, будут продолжаться сезонные всплески заболевания.

По его словам, «до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200–400 заболевших». Сейчас сложно сказать, будет ли вторая волна COVID-19, отметил академик РАН. Он призвал развивать и укреплять санитарные отряды экстренного реагирования для борьбы с острыми инфекциями, а также обучать врачей общей практики дополнительно по инфекционному профилю.