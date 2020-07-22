«Калашников» рассказал о преимуществах нового пистолета-пулемета

Ижевск, 22 июля. Государственные испытания нового пистолета-пулемета, созданного в рамках опытно-конструкторской работы «Витязь-МО», завершились на концерне «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новое оружие было решено назвать в честь конструктора Виктора Калашникова.

«Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова», — передают представители концерна.

Новое изделие было разработано на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН». В разработанном оружии улучшены эргономика и прилагаемое снаряжение. Кроме того, в его состав введен прибор малошумной стрельбы, а также повышена надежность изделия.

«В состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением на пистолете-пулемете. Для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки в состав введена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской», — рассказали в пресс-службе.

Под руководством Виктора Калашникова было разработано семейство пистолетов-пулеметов «Бизон», позже на его базе создали «Витязь-СН», который был принят на вооружение спецподразделений МВД, ФСБ и ФСО.