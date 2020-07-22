Украинские СМИ начали задавать неудобные вопросы о теракте в Луцке

Москва, 22 июля. Жертв во время захвата пассажиров автобуса в украинском городе Луцк, к счастью, нет, однако внимание прессы к себе террорист все-таки привлек. Сейчас у местных СМИ возникли серьезные вопросы к действиям властей во время инцидента.

Украинское издание «Страна» опубликовало материал, посвященный событиям в Луцке и реакции СМИ на них. На данный момент многие украинские журналисты выдвигают версию о том, что захват заложников был инсценировкой, проведенной в интересах президента страны Владимира Зеленского или главы МВД Арсена Авакова. Однако доказательств подобным утверждениям еще не было предоставлено.

Вопросы возникли и к действиям правоохранителей. Преступник держал заложников в течение 10 часов, и его смогли взять под стражу только после того, как террорист самостоятельно вышел из автобуса и лег на землю.

«Готова ли наша правоохранительная система к отражению таких угроз с учетом того, что даже с полоумным луцким террористом не могли 10 часов справиться?» – задался вопросом автор Telegram-канала «Политика страны».

Однако к президенту возникли и более существенные претензии. Дело в том, что Зеленский выполнил требование террориста, хотя не должен был этого делать. Подобный поступок грозит в будущем новыми сложностями: потакание террористам в конечном итоге может привести к новым акциям. Также внимание обратили и на несостоятельность украинской пропаганды. Киев регулярно сообщает о борьбе с террористами в Донбассе, но когда украинские силовики столкнулись с настоящим террористом, руководству страны пришлось выполнять его требования.

Стоит сказать, что своей цели террорист все-таки добился. Фильм «Земляне», прорекламированный Зеленским в социальных сетях, достаточно быстро стал самым популярным на сервисе «КиноПоиск».