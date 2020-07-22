Реконструкцию водоочистных сооружений завершат досрочно в Сургутском районе

Ханты-Мансийск, 22 июля. Масштабную реконструкцию водоочистных сооружений на 16 тысяч кубических метров завершат досрочно в Лянторе. Специалисты опережают график работ почти на 9 месяцев. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

На сегодняшний день работы завершены уже на 88%, практически все оборудование смонтировано. Сейчас специалисты работают над последним узлом обеззараживания.

«Подрядчик в августе приступает к пуско-наладочным работам. Сейчас стоит вопрос с финансированием, но я думаю, что до конца года мы его уже решим», — отметил Трубецкой.

Стоит отметить, что в Лянторе находится рекордное для района количество непригодного и ветхого жилья. Под переселение были приобретены около 70 квартир, еще 80 будут готовы к заселению в ближайшее время, передает infox.ru.

«Администрация объявит конкурс. Зайдет или не зайдет застройщик — его дело, мы выкупаем квартиры по той стоимости, которая установлена региональной службой по тарифу, она фиксированная», — рассказал Трубецкой.

Он также отметил, что сегодня капитальный ремонт идет на восьми муниципальных объектах. К сентябрю планируют завершить работы в школе №6. Трубецкой отметил, что к подрядчикам в этом году претензий нет, работы на всех объектах ведутся по графику или с опережением.