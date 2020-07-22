Седокова намекнула подписчикам на скорое замужество

Москва, 22 июля. Российская певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма, возможно, скоро сыграют свадьбу. К такому выводу пришли поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра», получив от своих кумиров уклончивые ответы на прямой вопрос.

Вопрос о свадьбе возник у фанатов не случайно — Седокова и Тимма не скрывают, что питают друг к другу нежные чувства, и Анна регулярно выкладывает в социальных сетях фотографии с Янисом.

Однако певица не стала отвечать на этот вопрос прямо и переадресовала его возлюбленному, но тот заявил, что спрашивать о свадьбе нужно все-таки не у него, а у Анны.

«Я знаю ответ», — написала Седокова, еще больше заинтриговав подписчиков.

После этих слов певицы ее поклонники уверены, что дело идет к свадьбе.

Напомним, ради Анны Седоковой Янис Тимма оставил жену и ребенка, его отношения с певицей длятся уже около года.

При этом у самой Седоковой в прошлом также брак, закончившийся разводом, и дочь — гражданка США, опеку над которой американский суд оставил ее бывшем мужу Максиму Чернявскому.

Ранее в июле певица сообщила, что она вместе с Янисом Тиммой отправилась в США, так как ей необходимо отдохнуть и оправиться от травм, полученных в июне на съемках клипа «Самолеты». К тому же недавно ее дочь Моника отмечала день рождения, поэтому Анна приложила все усилия, чтобы быть с ней, несмотря на все ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.