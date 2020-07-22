Евросоюз готовит новые санкции против России, Китая и КНДР

Брюссель, 22 июля. Постоянные послы 27 стран, являющихся членами Евросоюза, согласовали введение новых санкций против ряда структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам. Об этом сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Послы сегодня согласовали санкции против служб разведки России, Китая и КНДР, а также российских и китайских граждан, причастных к кибератакам», — сказал он ТАСС.

По словам источника, новые ограничения связаны с кибератаками WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Санкции вступят в силу только после того, как их утвердят в Совете ЕС и опубликуют в Официальном журнале Евросоюза.

Механизм объявления санкций за киберпреступления был введен в мае прошлого года. Примечательно, что с тех пор Евросоюз так и не смог доказать причастность к кибератакам против своих стран ни одной группы лиц, поэтому на практике новые ограничения еще не применялись. Кроме того, Совет ЕС так и не пояснил, на основании чего ответственность за кибератаки будет возлагаться на конкретное лицо или организацию.

Попавшим под новые ограничения запретят въезд в ЕС, а их банковские активы в Евросоюзе заморозят. Также санкции запретят европейскому бизнесу поддерживать контакты с оказавшимися в «черном списке».

Отметим, что в начале июня Еврокомиссия безосновательно обвинила Россию и Китай в «дезинформационной кампании» во время пандемии. Кроме того, ЕК выделила четыре миллиона евро на борьбу с российской «дезинформацией».