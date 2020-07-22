Скорый: инициатива Мишустина о возврате денег туристам подстегнет путешествия по России

Туристы, решившие отдохнуть в России в 2020 году, получат компенсацию затрат в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Эта инициатива, озвученная председателем правительства Михаилом Мишустиным, безусловно, подстегнет развитие внутреннего туризма.

Сегодня существует проблема повышения цен, из-за чего не все желающие могут поехать летом отдыхать. На юге России такого нет, но остальная часть страны не заполняется туристами настолько активно. Поэтому туристическое сообщество и путешественники воспринимают любой элемент дотирования государством положительно.

Многое будет зависеть от того, как именно туристические операторы будут возвращать эти деньги. Если, например, на личный счет или аккаунт туриста, то это, безусловно, будет стимулировать развитие внутреннего туризма. Если же речь пойдет об отложенной системе компенсационных выплат, то здесь большинство людей, особенно находящихся далеко от больших городов, могут столкнуться с проблемами. Тем не менее, это хорошая инициатива.

Как еще можно ускорить развитие внутреннего туризма? Главное, то, о чем мы говорим в течение последних 10–12 лет, это создание инфраструктуры, которая отвечала бы мировым требованиям. Необходимо сразу же делать мировой стандарт, потому что Россия очень интересна всем — не только гражданам, но и иностранным туристам. Чем больше у нас будет иностранных гостей, тем лучше: с экономической точки зрения, это очень правильно и перспективно, ведь таким образом в экономику России вливаются деньги из экономик других стран.

Чем больше требования, чем выше стандарты, тем качественней становится сервис и тем больше этого сервиса появляется. Чем больше сервиса, тем ниже цена и выше конкурентоспособность как у иностранных туроператоров, так и у российских. Поэтому создание инфраструктуры, которая была бы способна позиционировать себя на уровне, например, турецкого направления, очень хорошо бы стимулировало российский туризм.

Речь идет о создании как больших инфраструктурных проектов, так и транспортной системы. Кроме того, есть очень важный момент, связанный с дотированием авиаперелетов. Все знают, насколько уникальны, например, Камчатка и Сахалин, но если мы не предпримем активное дотирование перелетов туда для всех желающих, то люди просто не смогут попасть в эти замечательные места. Лететь долго, далеко и достаточно дорого.

Но та же самая Камчатка, при всей уникальности своей природы, пока не готова к массовому приему людей из-за отсутствия инфраструктуры. Я убежден, что этим нужно заниматься, а не ждать людей, которые приедут жить в палатках.