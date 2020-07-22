Фургал собирался в отставку еще до ареста

Москва, 22 июля. Сергей Фургал хотел уйти с поста губернатора Хабаровского края еще до ареста, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, Фургал планировал прилететь в Москву и написать соответствующее заявление.

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кто-то хотел мускулы показать. Он летел уже, летел ко мне, по собственному желанию. Я уговорил», — сообщил Жириновский, выступая в Госдуме.

Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к организованной преступной деятельности в 2000-е годы. После этого его доставили в Москву и заключили под арест сроком на два месяца.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, врио главы Хабаровского края стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Бывшему губернатору грозит пожизненное заключение, если приговор вынесут до истечения срока давности, то есть в текущем году. Сам Фургал своей вины не признает.