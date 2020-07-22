Мишустин объяснил отмену режима ЕНВД в России

Москва, 22 июля. Глава правительства России Михаил Мишустин объяснил решение отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей.

В мае сообщалось, что вероятность продления на 2021 год единого налога на вмененный доход больше не рассматривается. По информации пресс-службы Минфина РФ, ведомство предлагало продлить ЕНВД в целях борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.

Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Российские власти приняли решение его отменить. В ходе выступления в Госдуме Мишустин объяснил, что общая совокупная налоговая нагрузка средней работающей на ЕНВД компании составляет 0,8%. По словам Мишустина, этот налоговый режим популярен.

«За 2019 год совокупно 2,2 миллиона компаний, кто работал на режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 миллиарда рублей, а два миллиона, чуть-чуть меньше, налогоплательщиков, которые применяли режим ЕНВД, заплатили 65 миллиардов рублей — в семь раз меньше», — объяснил глава кабмина.

Как указал Михаил Мишустин, этот режим был введен потому, что власти не могли получать достоверную информацию о работе компаний. В России существует большой выбор льготных налоговых режимов, резюмировал премьер-министр страны.