Невестка Пугачевой снялась полуголой в замке примадонны

Москва, 22 июля. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вместе с супругой Аленой посетил замок примадонны. Невестка певицы выложила интересный снимок из особняка в свой Instagram.

Внук достаточно редко посещает дом Аллы Борисовны, однако в этот раз он решил наведаться вместе с женой. Знаменитости неплохо провели время вместе, Пресняков-младший развлек родственников, среди которых были Лиза и Гарри Галкины.

Супруга внука примадонны успела отдохнуть в спа-центре Пугачевой. Преснякова провела время возле частного бассейна. У бортика Алена сделала снимок, порадовав подписчиков привлекательными формами.

Как сообщает портал 7days.ru, ранее девушка не стремилась оголяться на камеру. Она выкладывала куда более скромные снимки, однако после самоизоляции продемонстрировала себя почти полностью обнаженной. В социальных сетях появились снимки, где Преснякова позирует на природе в одном белье.

Подобный поступок не удивителен, ведь девушке удалось заметно похудеть. По словам Алены Пресняковой, за последние месяцы она избавилась от шести килограммов лишнего веса и не намерена останавливаться на достигнутом. Оказалось, что слухи о беременности невестки примадонны являлись всего лишь слухами, ведь после похудения живот девушки стал совершенно плоским.

На данный момент внук Пугачевой и его избранница, судя по всему, не планируют делать певицу прабабушкой. Ранее Алена говорила, что ничего не имеет против детей, однако пока рожать не готова.

Стоит сказать, что и сама Пугачева пока не соответствует образу прабабушки. Как сообщалось ранее, омолодившаяся Пугачева шокировала фанатов идеальной кожей лица и шикарными ногами.