Киев, 22 июля. Полиция Харькова в среду получила сообщение о захвате заложников. На место оперативно выехали силовики.

При проверке выяснилось, что информация была ложной, сообщает РИА Новости.

Накануне в центре города Луцка вооруженный террорист Максим Кривош, называвший себя Максим Плохой, захватил рейсовый автобус с пассажирами. Они оставались в заложниках более 12 часов. К счастью, люди не пострадали, а Кривош сдался полиции.

В тот же день в Харькове правоохранители задержали сообщника Кривоша. При обыске у харьковчанина были найдены и изъяты шесть корпусов гранат и шесть запалов типа к ним, три учебно-имитационные запала, два пистолета, гладкоствольное ружье и 222 патрона.

Напомним, луцкий террорист требовал, чтобы президент Украины записал видеообращение с призывом посмотреть фильм 2005 года «Земляне». Зеленский выполнил эту просьбу.

После этого российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что это было грубейшей ошибкой со стороны украинского лидера.