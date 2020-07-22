В Харькове проверяют сообщение о захвате заложников

Киев, 22 июля. Полиция Харькова в среду получила сообщение о захвате заложников. На место оперативно выехали силовики.
При проверке выяснилось, что информация была ложной, сообщает РИА Новости.
Накануне в центре города Луцка вооруженный террорист Максим Кривош, называвший себя Максим Плохой, захватил рейсовый автобус с пассажирами. Они оставались в заложниках более 12 часов. К счастью, люди не пострадали, а Кривош сдался полиции.
В тот же день в Харькове правоохранители задержали сообщника Кривоша. При обыске у харьковчанина были найдены и изъяты шесть корпусов гранат и шесть запалов типа к ним, три учебно-имитационные запала, два пистолета, гладкоствольное ружье и 222 патрона.
Напомним, луцкий террорист требовал, чтобы президент Украины записал видеообращение с призывом посмотреть фильм 2005 года «Земляне». Зеленский выполнил эту просьбу.
После этого российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что это было грубейшей ошибкой со стороны украинского лидера.
«Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», — заключил он.