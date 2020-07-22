Полицейские в США напали на журналистов Первого канала

Вашингтон, 22 июля Полицейские в США напали на журналистов российского Первого канала. Съемочная группа освещала акции протеста в Портленде в штате Орегон.

По имеющимся данным, правоохранители ударили журналистов и разбили их камеру, сообщает РИА Новости. Отметим, что это далеко не первый случай, когда полицейские применяют грубую силу к сотрудникам СМИ, работающим на митингах, начавшихся в Штатах после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В мае в этом городе были арестованы журналисты телеканала CNN. Позже за этот инцидент извинился губернатора штата Миннесота. Съемочную группу отпустили.

В Портленде протесты продолжаются уже почти полтора месяца. Разгоном участников выступлений занимаются сотрудники федеральных силовых ведомств.

Эксперты полагают, что беспорядки в Штатах будут продолжаться ровно до того момента, пока не будет принято волевое решение со стороны властей. И ситуация не изменится. Бытовой расизм продолжит процветать, полиция по-прежнему будет убивать безоружных граждан.