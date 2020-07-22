В Klassiker рассказали об уникальной модификации Lada Samara

Москва, 22 июля. Российский автомобиль Lada Samara в свое время довольно хорошо продавался в европейских странах, поэтому бельгийская компания ErnstBergSystems (EBS) решила придать этой дешевой, практичной и крепкой машине немного лоска и выпустила ее модификацию Natascha с корпусом кабриолет. Об этом рассказывает шведское издание Klassiker, отмечая, что экспортная линейка российской марки Lada Samara имела большую популярность на международном автомобильном рынке, но эта линейка не включала в себя кабриолет, что и исправила компания EBS.

К тому моменту предприятие, находившееся в городе Завентем, уже выпустило кабриолеты Renault 5, Citroën AX и Mercedes 560, выпустило Renault 25 в двух модификациях — кабриолет и универсал, а также разработало для FerrariTestarossa корпус со съемной крышей.

Также компания EBS сконструировала и прототип модели Volvo 480ES. После того, как компания Volga-Scaldia S.A, занимавшаяся «Волгами» и «Москвичами», стала в 1990 году основным дистрибьютером автомобилей Lada, которые выпускала компания АвтоВАЗ, Lada Samara зарекомендовала себя в Бельгии и соседних с нею странах как практичный, крепкий, дешевый и максимально современный на тот момент российский автомобиль.

Однако эта модель не была имиджевой или престижной, а Volga-Scaldia хотела, чтобы в линейке появился кабриолет, который станет «гвоздем программы» и привлечет покупателей. Поэтому главный дистрибьютор поручил EBS превратить Lada Samara во что-то подобное маленьким открытым и популярным Volkswagen Golf, TalbotSamba иFiatRitmo. К осени 1990 года была представлена модель Natascha.

Основными достоинствами Natascha стали маленькие размеры нового кабриолета и его дешевизна — в то время, как за вышедший в 1991 году во Франции Renault 19 требовали 149 500 франков, за Natascha просили всего 89 400.

EBS, которая собирала кабриолеты вручную, трудилась без устали, ведь она снабжала открытыми автомобилями не только Бельгию, но и экспортировала их в Германию и Францию. В результате Natascha продавалась до конца 1995 года, а годом позже эта компания прекратила свое существование. Всего за это время было создано 456 «Наташ», из которых 164 были проданы во Франции, 104 — в Германии.