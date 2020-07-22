Дудчак уверен, что «Шугалей-2» поможет освободить россиян из «Митиги»

Москва, 22 июля. Продолжение фильма «Шугалей» сыграет стимулирующую роль в деле освобождения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, незаконно удерживаемых террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии. Такую точку зрения озвучил политолог и экономист Александр Дудчак.

В интервью изданию «Нью Информ» эксперт выразил уверенность, что «Шугалей-2» поможет освободить россиян из частной тюрьмы «Митига».

«Такие фильмы, безусловно, нужно снимать. Они стимулируют решение проблемы благодаря распространению правды среди населения, которое имеет возможность узнать о том, что же на самом деле произошло с нашими социологами в Ливии», — уверен Дудчак.

По его словам, первая часть фильма обладала мощной смысловой нагрузкой, а продолжение позволит вывести ситуацию на международный уровень.

«Конечно, нужно признать, что этот фильм сразу и кардинально не решит все проблемы, которые обрушились на наших социологов. Но при этом я уверен, что «Шугалей» и «Шугалей-2» могут поспособствовать освобождению россиян из «Митиги», — считает политолог.

Напомним, российские социологи были похищены в мае 2019 года и с тех пор содержатся в тюрьме без предъявления обвинения.