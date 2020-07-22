В Сеть попал архивный снимок Лизы Галкиной с «любимым папой»

Москва, 22 июля. Авторы фанатского аккаунта Лизы Галкиной в социальной сети Instagram регулярно публикуют фото наследницы Максима Галкина и Аллы Пугачевой с родителями и братом. В распоряжение фан-аккаунта часто попадают кадры и видео из личной жизни семейства, которые редко публикуются в СМИ или же на личных страничках самих звезд.

Так, на днях было опубликовано архивное фото Лизы Галкиной с отцом юмористом Максимом Галкиным. На этом снимке артист еще носит кудри и небольшую бородку, а Лиза еще совсем маленькая и только учится позированию на камеру. Сейчас же девочка демонстрирует недюжинные способности в творческой сфере, особенно что касается сценок и выступлений на публике.

«Теплое фото с любимым папой», — подписали публикацию авторы поста.

Новая публикация растрогала подписчиков, активно следящих за взрослением звездных наследников. Некоторые отметили, что Лиза чаще позирует на фото, нежели ее более скромный брат. Возможно, это связано со способностями детей, которые раскрываются с каждым годом. К примеру, даже экстрасенсы предсказывают, что в будущем Лиза станет звездой шоу-бизнеса, а ее брат найдет себя в политической сфере.