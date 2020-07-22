Спецназ Украины опоздал на сдачу луцкого террориста

Киев, 22 июля. Спецназ Украины «прославился» в социальных сетях своим опозданием. Судя по ролику, опубликованному в Telegram-канале «Украина 24/7», бойцы спецподразделения пропустили момент, когда сдался террорист, захвативший автобус в Луцке.

На записи видно, что злоумышленник Максим Кривош спокойно вышел из салона автобуса, ему даже пришлось подождать, немного «прогуливаясь», пока к нему не подбегут сотрудники силовых структур и не проведут задержание.

Напомним, что захват автобуса произошел в центре Луцка 21 июля. В салоне находились 13 человек. Вооруженный террорист со взрывчаткой высказывал недовольство политической системой на Украине. Затем он выдвинул требование украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Кривош заявил, что глава государства должен записать видеоролик и призвать сограждан посмотреть фильм «Земляне». Его требование было выполнено.

По итогам 10-часовых переговоров заложники были освобождены, террорист задержан. В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранительные органы Украины уже предъявили злоумышленнику обвинения по трем статьям. Ему может грозить пожизненный срок заключения.