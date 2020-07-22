Эксперты назвали признак смартфонов, которые нельзя покупать в 2020 году

Москва, 22 июля. Эксперты назвали общий признак смартфонов, которые нельзя покупать в 2020 году. Как пишут средства массовой информации, некоторые производители смартфонов продолжают выпускать модели с одним гигабайтом оперативной памяти.

По словам специалистов, их не смущает то, что на дворе 2020 год и пользоваться такими аппаратами сейчас удобно. Как пишет Planet Today, эксперты уточнили, что покупать смартфоны с одним гигабайтом оперативной памяти не следует даже в тех случаях, когда они продаются ощутимо дешевле других. Они объяснили, на что влияет такой объем памяти.

«Это постоянные зависания, общая задумчивость аппарата, не вовремя выгруженные из памяти приложения, пропущенные уведомления в мессенджерах, а также прочие подобные «радости». Приложение Facebook занимало в оперативной памяти 400 мегабайт еще в 2015 году, а сегодня оно наверняка стало еще более прожорливым», — сказали они.

Ранее Роскачество объяснило, почему так важно обновлять ПО на устройствах. Производители различных гаджетов и устройств развивают собственный продукт при помощи обновления программного обеспечения (ПО). Тем самым они добавляют не только новую функциональность, но и повышают уровень безопасности устройства. Поэтому пользователи должны обращать внимание на своевременное обновление ПО.

Специалисты поясняют, что отказ от обновления может сделать систему более уязвимой для различных вирусов. В зависимости от вредоносной программы пользователь рискует лишиться либо денег, либо персональных данных. При этом особое внимание стоит уделять домашнему компьютеру и смартфону, которые обычно образуют единую экосистему и подключаются к одному Wi-Fi. Обязательное использование антивируса и обновление ПО рекомендуется тем, кто использует мобильный банкинг.