Первый отчет Мишустина о работе правительства: главное

Премьер-министр России Михаил Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства. Основные темы, которые затронул глава Кабмина: борьба с последствиями пандемии COVID-19, поддержка бизнеса и обеспечение экономической стабильности. Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор отчета.

Отметим, что изначально мероприятие было запланировано на 15 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 отчет о годовой работе Кабмина перенесли на 22 июля.

Борьба с бедностью и поддержка населения в период COVID-19

Михаил Мишустин считает, что последствия кризиса, вызванного пандемией, в России удалось смягчить в результате реализации мер поддержки населения и экономики. Премьер констатировал, что «коронавирусный кризис» затронул всех: у людей упали доходы, бизнес понес серьезные убытки, а некоторые граждане потеряли работу.

«Мы обязаны были о них позаботиться. В это сложное время решения приходилось принимать молниеносно», — сказал Михаил Мишустин, выступая с отчетом.

Глава Кабмина отметил, что для реализации программ поддержки правительство пошло на существенное смягчение бюджетной политики. Меры помощи населению и экономике, которые были приняты в период COVID-19, являются беспрецедентными: и по охвату, и по сумме выделенных средств. Например, на помощь российским семьям с детьми было направлено около 600 миллиардов рублей — меры поддержки охватили более 26,5 миллиона детей.

При этом первостепенное значение для правительства имеет борьба с бедностью, подчеркнул Мишустин.

«Эта тема находится на особом контроле у президента», — сказал он.

Пандемия COVID-19 серьезно перекроила рынок труда. С 1 апреля 2020 года число официально зарегистрированных безработных в стране выросло в 3,5 раза — сейчас это около трех миллионов человек. Михаил Мишустин отметил, что правительство на три месяца продлило выплату пособий тем, кто остался без работы до начала эпидемии.

«Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек», — сказал глава Кабмина.

Меры поддержки охватили и более 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, который были вынуждены прекратить свою работу после 1 марта.

Программа льготной ипотеки

Михаил Мишустин предложил дополнительно выделить два миллиарда рублей на программу сельской ипотеки. По его словам, уже сейчас выдано кредитов на сумму 18,5 миллиарда рублей.

«Есть предложение предоставить дополнительное финансирование этой программы на два миллиарда рублей. Считаю, что нужно поддержать его», — сказал премьер.

В рамках программы льготной ипотеки под 6,5% годовых было выдано кредитов на сумму более 205 миллиардов рублей. По мнению Мишустина, эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер. Лимит выдаваемых кредитов был увеличен до шести миллионов рублей в регионах, и до 12 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге.

Поддержка бизнеса

Российские предприятия получили беспроцентные кредиты на оплату труда сотрудникам в период пандемии на общую сумму около 93 миллиардов рублей.

«По этой программе банками заключено около 40 тысяч кредитных договоров на общую сумму около 93 млрд рублей», — сообщил Михаил Мишустин.

Правительство, напомнил премьер, также приняло экстренные меры для поддержки наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. Речь идет в первую очередь об авиаперевозках, туризме, гостиничном бизнесе и общепите.

Мишустин также предложил создать комплексный механизм поддержки крупных инвестиционных проектов как на федеральном уровне, так и в регионах. Кроме того, премьер выразил надежду, что темпы роста в сфере малого бизнеса вернутся на докризисный уровень.

Формирование благоприятной среды для IT-бизнеса

Во время выступления в Госдуме Мишустин также призвал создать благоприятную среду для IT-бизнеса и инновация.

«Мы приступили к проведению налогового маневра для российских IT-компаний. Правительство внесло в Государственную думу необходимые для этого поправки в законодательство», — сказал премьер.

Он также выразил надежду, что Госдума 22 июля примет закон об экспериментальных правовых режимах в сфере технологических инноваций.